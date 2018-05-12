ردا على قيود مماثلة… باكستان تمنع مغادرة دبلوماسي أمريكي وتصاعد التوتر بين البلدين

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن السلطات الباكستانية منعت دبلوماسيا أمريكيا متورطا في حادث مروري من مغادرة البلاد، وأجبرت طائرة عسكرية أمريكية أرسلت لنقله إلى المغادرة بدونه.

جاءت الخطوة بعد يوم من إعلان باكستان إنها ستقيد تنقلات جميع الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد ردا على قيود مشابهة على دبلوماسييها من واشنطن، بحسب رويترز.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام آباد التعليق على التقارير الإعلامية، في حين لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أو ينفي تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "من أجل خصوصية الأشخاص الذين على صلة بهذا الموضوع وسلامتهم، لا يمكننا الكشف عن المكان المتواجد به الدبلوماسي حاليا".

كانت صحف باكستانية ذكرت، اليوم السبت، أن الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين تفاقمت عندما منعت السلطات الباكستانية الملحق العسكري الأمريكي من المغادرة كما كان مقررا.

وحكمت محكمة في إسلام آباد بأن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الملحق العسكري قد لا تطبق فيما يتعلق بحادث سير وقع في السابع من أبريل/ نيسان عندما صدمت سيارة الملحق دراجة نارية وقتلت قائدها البالغ من العمر 22 عاما.