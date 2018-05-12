الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين

قتل شخص وأصيب 8 في حادث طعن بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم السبت 12 مايو/ أيار.

باريس —سبوتنيك. وأطلقت الشرطة الفرنسية النيران على شخص هاجم عددا من المارة بسكين.

وقتل المهاجم جراء إطلاق النيران عليه من قبل الشرطة.

وقالت شرطة باريس إن رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم في قلب العاصمة الفرنسية.

Agression à #Paris: je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 12, 2018

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على حسابه بموقع تويتر "أحيي شجاعة وسرعة ومهنية الشرطة التي استطاعت القضاء على المعتدى".