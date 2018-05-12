ترامب يشكر كوريا الشمالية

وقال ترامب إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستفكك مواقع تجاربها النووية هذا الشهر.
North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018
وأضاف ترامب، أن هذا يحدث قبل اجتماع القمة يوم 12 يونيو/ حزيران.
واعتبر الرئيس الأمريكي الأمر "لفتة ذكية" من كوريا الشمالية.
وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، في بيونغكي ري، في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.
وأوضحت "إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية سيتم عند مدخل جميع الممرات عن طريق تفجيرها، وإخلاء جميع منشآت الرقابة بما فيها معاهد وفريق الحراسة على سطح الأرض وذلك بصورة ممرحلة".
وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.
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