ترامب يشكر كوريا الشمالية

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت 12 مايو/ أيار كوريا الشمالية على حسابه بموقع تويتر.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستفكك مواقع تجاربها النووية هذا الشهر.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018

وأضاف ترامب، أن هذا يحدث قبل اجتماع القمة يوم 12 يونيو/ حزيران.

واعتبر الرئيس الأمريكي الأمر "لفتة ذكية" من كوريا الشمالية.

وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، في بيونغكي ري، في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

© REUTERS / REUTERS TV أمريكا وكوريا الجنوبية تتفقان بشأن كوريا الشمالية

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "وفقا لقرار تم تبنيه في الجلسة الثالثة العامة للدورة السابعة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أن الجهات المعنية وعلى رأسها معهد الأسلحة النووية سيم اتخاذ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية للجمهورية لضمان الشفافية للتوقف عن التجارب النووية ".

وأوضحت "إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية سيتم عند مدخل جميع الممرات عن طريق تفجيرها، وإخلاء جميع منشآت الرقابة بما فيها معاهد وفريق الحراسة على سطح الأرض وذلك بصورة ممرحلة".

وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.