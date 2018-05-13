ألمانيا تعتذر للسعودية بسبب خمور كأس العالم

أصدرت السفارة الألمانية في الرياض، بيانا حول إحدى الشركات الألمانية التى وضعت العلم السعودي فوق زجاجات الخمرة التى تصدرها.

وأعربت السفارة عن أسفها لما قامت به الشركة الألمانية، وقالت: "لم تتصرف الشركة بسوء نية عند استخدام العلم السعودي بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة".

وأكدت السفارة أن 5 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، و"يتمتعون بجميع الحريات مثل جميع المواطنين الآخرين".

وأشار بيان السفارة الألمانية في الرياض إلى عمل الحكومة الألمانية "بشكل وثيق مع ممثلى الجمعيات الإسلامية، لتعزيز المشاركة الإيجابية لجميع الطوائف الدينية في المجتمع الألماني".

علم السعودية 🇸🇦️ يتسبب في أزمة لشركة خمور ألمانية 🇩🇪️

تسبب علم المملكة العربية السعودية في موجة غضب ضد شركة المتخصصة في إنتاج البيرة حيث وضعت الشركة علم #السعودية على أغطية زجاجات البيرة التي يتم تصنيعها وتوزيعها على المتاجر الألمانية. pic.twitter.com/84yUIqQTg1 — صحافة ألمانيا (@Almanypress) May 11, 2018

وكانت السفارة السعودية في برلين، أصدرت بيانا بعد وضع الشركة علم المملكة على منتجاتها كحولية، وطالبتها بإيقاف المنتجات وسحبها من الأسواق.

وقالت السفارة السعودية في برلين، إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نشر شركة ألمانية في مدينة مانهايم، صورة لعلم المملكة العربية السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية.

خربوها الألمان!!

مالقيتوا إلا علم المملكة راية التوحيد وعقيدة المسلمين توضع على منتجات كحولية.. السفارة السعودية في برلين تصدر بياناً يستنكر ذلك وتطالب بإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق… pic.twitter.com/fxdLd5tJ4b — د. نايف الشرعان (@naifalsharaan) May 11, 2018

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مبدية رفضها واستنكارها العمل الذي قامت به الشركة تجاه علم المملكة العربية السعودية الذي يحتوي على كلمة التوحيد؛ الأمر الذي يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وتابعت أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة.

خمور روسية لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا مطبوع على غطاء العبوة علم السعودية يتوسطه لاإله إلا الله محمد رسول الله!! 😳

طبعاً بمباركة سعودية!!

السؤال اللذي يسدح نفسه: مارأي فضيلة الأعور الدجال مفتي عام مهلكة المراخين في ذلك ؟

يمكن يقول وفق ضوابط شرعية🤣 pic.twitter.com/9LHlh7gGqV — صوتك يناديني (@Kja2M8nDO7vncxx) May 11, 2018

وهو ما دفع الشركة لتقديم اعتذارا عن استخدامها العلم السعودي على أغطية زجاجات منتجاتها، ضمن حملتها التسويقية لبطولة كأس العالم.

واستخدمت الشركة أعلام الدول المشاركة في مونديال روسيا 2018، بمن فيها السعودية، ضمن هذه الحملة التسويقية، لكن استخدام علم المملكة أثار ضجة كبيرة بسبب استخدام شهادة التوحيد الموجودة على العلم السعودي ضمن أغراض تسويقية للشركة، فضلا عن أن أنها شركة منتجات كحولية، واعتبر الغاضبون أن المسألة تتجاوز حرية التعبير.