"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على المارة في باريس، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 4 أخرين.

باريس — سبوتنيك. وأفاد موقع "Franceinfo" الفرنسي، أن الاعتداء وقع في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت موسكو)، في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وهاجم مجهول أحد المارة بسكين في حي يضم مطاعم ومسارح.

© REUTERS / GONZALO FUENTES الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين

ونتيجة للهجوم، توفي شخص واحد بعد إصابته بجروح قاتلة، وأصيب 4 آخرون بجروح، اثنين منهم في حالة خطرة.

وقامت الشرطة الفرنسية بتصفية المهاجم. ولم يتم تحديد هويته بعد، كما لم يتم العثور بحوزته على أي وثائق.

وبدوره، صرح المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز، أن الشرطة كشفت بأن دوافع إرهابية كانت وراء الهجوم على المارة في باريس، وأن المهاجم هتف "الله أكبر" أثناء هجومه بالسكين على المارة.

وأضاف، أن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بدأ تحقيقا في الحادث".