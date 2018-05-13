الإليزيه: ماكرون يبلغ ترامب قلقه بشأن الشرق الأوسط

أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى يوم السبت، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وناقش القادة التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط.

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان قصر الاليزيه: "اتصل رئيس الجمهورية (ماكرون) يوم السبت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط".

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وتشير إدارة الزعيم الفرنسي، إلى أن ماكرون: "كرر قلقه العميق بشأن قضية الاستقرار في الشرق الأوسط".

وعلى صعيد أخر، أعرب ماكرون، عن أسفه لأن فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم"، بعد هجوم بسكين على مارة في باريس.

وقال عبر "تويتر"، إن فرنسا لن تتراجع "قيد أنملة أمام أعداء الحرية".

وأضاف: "أحيي باسم جميع الفرنسيين شجاعة رجال الشرطة الذين حيدوا الإرهابي منفذ الاعتداء".

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

وأسفر اعتداء بسكين في وسط باريس، مساء السبت، عن مقتل شخص ومنفذ الاعتداء، وإصابة 4 أخرين.