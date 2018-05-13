الإليزيه: ماكرون يبلغ ترامب قلقه بشأن الشرق الأوسط

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان قصر الاليزيه: "اتصل رئيس الجمهورية (ماكرون) يوم السبت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط".
وعلى صعيد أخر، أعرب ماكرون، عن أسفه لأن فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم"، بعد هجوم بسكين على مارة في باريس.
وقال عبر "تويتر"، إن فرنسا لن تتراجع "قيد أنملة أمام أعداء الحرية".
وأضاف: "أحيي باسم جميع الفرنسيين شجاعة رجال الشرطة الذين حيدوا الإرهابي منفذ الاعتداء".
La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2).— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018
وأسفر اعتداء بسكين في وسط باريس، مساء السبت، عن مقتل شخص ومنفذ الاعتداء، وإصابة 4 أخرين.
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