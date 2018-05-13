قتلى وجرحى في انفجارات بـ 3 كنائس في إندونيسيا (فيديو)

أفادت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، بوقوع تفجيرات انتحارية بثلاث كنائس مما أسفر عن سقوط عدة قتلى في مدينة سورابايا قرب جزيرة جاوة.

وقالت الشرطة، إن انتحاريون هاجموا 3 كنائس في مدينة سورابايا مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكر فرانس بارونغ المتحدث باسم شرطة شرق جاوة، إن التفجيرات أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة 13 أخرين.

Suicide bombers attacked three Churches in Surabaya just now.



Some people thought they would be able to go to Heaven by killing others.



Hopefully casualties can be minimized.#PrayForSurabaya #BeStrongSurabaya pic.twitter.com/6PEwFEboXl — . (@ClinicalKopite) May 13, 2018

وأضاف، إنه حاليا "يجري تحديد هوية الضحايا"، بحسب "رويترز".

وعرضت مشاهد في التلفزيون تناثر الأنقاض حول مدخل إحدى الكنائس وتطويق الشرطة المناطق أثناء تجمع حشود.

وتحقق السلطات بشأن ما إذا كان تفجير وقع في كنيسة رابعة.

يذكر أن سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.