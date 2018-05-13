طالبان تسقط مروحية للقوات الأفغانية في ولاية هلمند

أعلنت حركة "طالبان" أن عناصرها أسقطوا مروحية للقوات الأفغانية في مديرية نهر السراج بولاية هلمند في وقت متأخر من الليلة الماضية، ضمن الاشتباكات الجارية بين الطرفين، التي اشتدت وتيرتها خلال الشهر الجاري.

كابول — سبوتنيك . ونقل موقع "خامه برس" للأنباء عن بيان لحركة طالبان، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، تأكيده أن المروحية احترقت بالكامل، وأن المعارك لا تزال مستمرة".

ونقلت وكالات أنباء محلية عن "طالبان" تأكيدها أن جميع ركاب المروحية لقوا مصرعهم.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو الجاري ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية المدعومة بقوات أمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين ينفذون عملية "الدعم الحازم" من جهة، ومسلحي حركة "طالبان" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".