إسرائيل تحتفل بذكرى "توحيد القدس" قبل افتتاح مقر السفارة الأمريكية الجديد

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، احتفالاتها التقليدية بالذكرى الواحدة والخمسين لما تطلق عليه "ضم القدس" أو "توحيد القدس"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

القدس — سبوتنيك. وتشهد ساعات النهار مسيرات حاشدة يرفع المشاركين فيها الأعلام الإسرائيلية ويسيرون في شوارع المدينة وصولا إلى حائط المبكى بالقرب من المسجد الأقصى.

© REUTERS / Goran Tomasevic السفير الأمريكي يتيح أول نظرة على مجمع السفارة الجديد في القدس (فيديو)

ومن المقرر أن يتم تنظيم مهرجان رسمي، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المئات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا، صباح اليوم، المسجد الأقصى إحياء لهذه الذكرى"، مضيفة: "جرت اشتباكات عنيفة بالأيدي، بين القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية والحراس وموظفي الأوقاف".

وتصل الاحتفالات ذروتها عصر غد الاثنين 14 مايو، تزامنا مع احتفالات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي سيحضره وفد أمريكي رسمي رفيع المستوى يضم وزير الخزانة ونائب وزير الخارجية وابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها المستشار الخاص جاريد كوشنير، وعشرات من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وسوف يجري، مساء اليوم، استقبال احتفالي خاص للوفد الأمريكي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم دعوة سفراء الدول التي ستشارك في احتفالات افتتاح السفارة إليه، بينما سيتغيب عنه معظم السفراء المعتمدين في إسرائيل وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ومصر، وروسيا، والصين.