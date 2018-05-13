روحاني لتيريزا ماي: حفظ الاتفاق النووي بدون أمريكا ممكن بشرط

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران مستعدة للاستمرار بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، فيما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، تيريزا ماي، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحات للحفاظ على هذا الاتفاق.

طهران — سبوتنيك. وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، أكد روحاني، خلال اتصال هاتفي مع ماي، أن "حفظ الاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة ممكن، أما بدون ضمان حق إيران فهو غير ممكن".

وأضاف أن "الضمانات يجب أن تكون واضحة وشفافة في حق إيران ببيع النفط، والارتباط البنكي، والاستثمار، وغيرها"، محذرا من أن "أي وضع كان موجودا قبل الاتفاق النووي وسيعود وسيظهر الآن ستتحمل أمريكا المسؤولية عنه".

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن ماي قولها إن "الاتحاد الأوروبي حضر مجموعة من الاقتراحات لحفظ الاتفاق النووي سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء"، مؤكدة أن "حفظ الاتفاق هو هدف للاتحاد الأوروبي".