عضو بالكنيست: أمريكا انتهت كوسيط... ويجب البحث عن بديل

قال الدكتور جمال زحالقة، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية، إن الخطوة الأمريكية بفتح سفارة لها بالقدس المحتلة، ستزيد الأوضاع سوء، وستقضي على أي أمل لعودة واشنطن كوسيط أو راعي للسلام في فلسطين.

وأضاف عضو الكنيست، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 13 مايو/أيار، أن هناك إجراءات على الأرض غدا الاثنين، منها تنظيم مظاهرة كبيرة بالقرب من الموقع المقرر افتتاح السفارة به، وسوف نحاول الوصول لأقرب نقطة من المكان رغم التشديدات والحواجز الأمنية المعلنة.

© REUTERS / BRIAN SNYDER الكنيست الإسرائيلي يكشف عن "شروط" منح نتنياهو سلطة إعلان الحرب

وتابع زحالقة، "هناك إجماع فلسطيني على أن الولايات المتحدة لم تعد فعليا وسيطا للسلام بعد أن انحازت واصطفت إلى جانب اسرائيل، وأصبحت معظم دول العالم في جانب وهى وإسرائيل وبعض الدول التابعة لهم في جانب آخر، وهذا الأمر كان واضحا جليا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جاء لصالح فلسطين، ويجب علينا البحث عن بديل دولي كروسيا أو الصين لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت العضو العربي بالكنيست، إلى أن غدا سيكون حاشدا ولكن لا يستطيع أحد تحديد ما الذي سيحدث أثناء التظاهرات أو بعدها، وإن كنت لا أتوقع حدوث إنتفاضة في الوقت الراهن، لكن التراكمات بالقطع ستؤدي إلى الانفجار في يوم ما.