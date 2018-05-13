فرنسا تكشف عن موقفها من "اتفاق إيران النووي"

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لورديان إن باريس تعتزم البقاء جزءا من اتفاق إيران النووي.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "اتفاق إيران النووي يعني أن منع الانتشار النووي في إيران لا يزال ممكنا".

وقال الوزير الفرنسي، اليوم الأحد، "إن فرنسا تعتزم البقاء في الاتفاق النووي الإيراني ومازالت تعتقد أنها تستطيع منع طهران من الحصول على أسلحة نووية".

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وقال لو دريان للصحفيين في دبلن "نعتقد أن مكافحة الانتشار النووي مهمة وهذا الاتفاق يعني أن عدم الانتشار النووي ممكن لأن إيران لن تذهب إلى امتلاك الأسلحة النووية."

وقال "نحن من أصحاب المصلحة في اتفاق فيينا وسنظل أصحاب المصلحة". بحسب ما ذكرته رويترز.