ترامب: إيران كانت تحاول السيطرة على الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد 13 مايو/آيار، إن إيران كانت تتعامل معاملة سيئة مع الاتفاق النووي.

وانتقد ترامب طهران قائلا إنها كانت تحاول السيطرة على الشرق الأوسط بأي طريقة.

وقال في تغريدة على موقع تويتر: "تذكروا مدى سوء كيفية تعامل إيران مع الاتفاق النووي. لقد كانوا يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأي طريقة كانت. والآن، لن يحدث ذلك".

Remember how badly Iran was behaving with the Iran Deal in place. They were trying to take over the Middle East by whatever means necessary. Now, that will not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

يذكر أن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".