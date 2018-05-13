الجيش الإسرائيلي لمتظاهري فلسطين: قد أعذر من أنذر

وأضاف في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "سنفعل ما لم تتوقعوه للحفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها، وقد أُعذر من أنذر".
لن نسمح باجتياز #السّياج_الأمني أو المساس به، وسنفعل ما لم تتوقّعوه للحفاظ على أمن #إسرائيل ومواطنيها، وقد #أُعذر_من_أنذر.#يوم_الوَكسة #حماس_هي_نكبتكم #مش_عودة_فوضى pic.twitter.com/9bM3is713E— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2018
يشار إلى أن تظاهرات أمس السبت، أسفرت عن وفاة الطفل جمال عبد الرحمن عفانة، البالغ عمره 15 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في "مسيرة العودة" شرق رفح أمس الجمعة
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنفيذها تظاهرات ومسيرات يوم الرابع عشر من الشهر الجاري تنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في وقت ستنظم فيه مسيرات وتظاهرات صوب السياج الحدودي الفاصل أيضا يوم الخامس عشر مِن الشهر الجاري بالتزامن مع احياء الفلسطينيين ذكرى النكبة السبعين.
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