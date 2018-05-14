لغم أرضي يخلف ضحايا من بعثة حفظ السلام في مالي

أدى انفجار لغم ارضي إلى إصابة ثلاثة جنود من البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي، اليوم الأحد 13 مايو/أيار.

نواكشوط — سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" "جرح ثلاثة من قوات الأممية المتحدة لحفظ السلام في مالي في انفجار لغم في منطقة أغيلهوك وسط مالي".

© AP Photo / Harouna Traore حركة في مالي تقتل مسلحين انتقاما لمقتل مدنيين

وأضاف المصدر:

الجنود من الجنسية التشادية وأصيبوا بجروح بالغة جراء انفجار لغم، وتم نقلهم على الفور للعلاج".

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي، أن عدد القتلى في تعداد قوات حفظ السلام قد ارتفع بشكل ملحوظ بسبب الهجمات الغادرة التي تعرضت لها خلال العام الماضي. و أن الأمم المتحدة حاليا تنشر وحدات لحفظ السلام في 15 نقطة ساخنة في العالم، وأن أكبر هذه الوحدات تنتشر في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأشار الأمين العام إلى، أن أكثر من 140 عنصرا من قوات حفظ السلام، قتلوا في مالي في عام 2013.