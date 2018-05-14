البيت الأبيض: هجوم باريس يعزز فقط تصميم التحالف العالمي على هزيمة "داعش"

أدان البيت الأبيض الهجوم الذي وقع في باريس في ساعة متأخرة من مساء السبت، 12 مايو/أيار، وقتل فيه شخص أحد المارة بسكين كما أصاب عددا آخر من الناس قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

ونقلت رويترز ما أعلنه البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الأحد، جاء فيه: "نتضامن مع الشعب الفرنسي وحكومته ضد هذا العمل الإرهابي البشع ونتعهد بتقديم أي مساعدة لازمة".

© REUTERS / REUTERS TV السفارة الروسية في باريس تطالب الحكومة الفرنسية بتزويدها بمعلومات عن منفذ الهجوم الإرهابي

وأضاف البيت الأبيض أن هذا الهجوم "يعزز فقط تصميم التحالف الدولي على هزيمة تنظيم داعش والقضاء عليه".

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرارد كولون، أمس الأحد، عن انعقاد اجتماع طارئ مع ممثلي الخدمات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب بسبب الهجوم على المارة في وسط باريس.

يذكر أن الاعتداء كان قد وقع في حوالي الساعة 21.00 بتوقيت فرنسا المحلي، في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية.

وهاجم مجهول أحد المارة بسكين في حي يضم مطاعم ومسارح. ونتيجة للهجوم، توفي شخص واحد بعد إصابته بجراح قاتلة، وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراح اثنين منهم خطيرة. قامت الشرطة بتصفية المهاجم حيث لم يتم العثور بحوزته على أي وثائق.