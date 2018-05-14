البيت الأبيض: هجوم باريس يعزز فقط تصميم التحالف العالمي على هزيمة "داعش"

ونقلت رويترز ما أعلنه البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الأحد، جاء فيه: "نتضامن مع الشعب الفرنسي وحكومته ضد هذا العمل الإرهابي البشع ونتعهد بتقديم أي مساعدة لازمة".
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرارد كولون، أمس الأحد، عن انعقاد اجتماع طارئ مع ممثلي الخدمات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب بسبب الهجوم على المارة في وسط باريس.
يذكر أن الاعتداء كان قد وقع في حوالي الساعة 21.00 بتوقيت فرنسا المحلي، في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية.
وهاجم مجهول أحد المارة بسكين في حي يضم مطاعم ومسارح. ونتيجة للهجوم، توفي شخص واحد بعد إصابته بجراح قاتلة، وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراح اثنين منهم خطيرة. قامت الشرطة بتصفية المهاجم حيث لم يتم العثور بحوزته على أي وثائق.
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