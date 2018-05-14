ترامب يناقش مع ماكرون الصفقة الإيرانية "الشاملة"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين 14 مايو/أيار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصفقة "الشاملة" مع إيران.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "شدد الرئيس على الضرورة إلى اتفاق شامل يتعامل مع جميع جوانب أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، كما تمت مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، وأشار البيت الأبيض إلى أن المحادثة الهاتفية جرت، يوم السبت.

© REUTERS / HANDOUT إيفانكا ترامب تصل تل أبيب على رأس الوفد الأمريكي لافتتاح السفارة

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوقا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "خطأ"، وإنه ينبغي لأوروبا التمسك بالاتفاق ومناقشة توسيع نطاقه.