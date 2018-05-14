الجولة التاسعة من محادثات أستانا تنطلق اليوم بمشاركة جميع الأطراف

تنطلق اليوم، الاثنين 14 مايو/أيار، في العاصمة الكازاخية الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية والأطراف المشاركة بالمحادثات.

أستانا — سبوتنيك. وتأتي هذه الجولة في ظل جمود العملية السياسية في سوريا بعد توقف مفاوضات جنيف وتغيرات هامة في الميدان، حيث خسرت المعارضة السورية أهم معاقلها في محيط العاصمة دمشق، بعد إنهاء وجودها في الغوطة الشرقية و في جنوب العاصمة، وبدء إجلاء المعارضة المسلحة من مناطق نفوذها في ريف حمص الشمالي، بحيث تمكنت الحكومة السورية من تأمين أهم الطرق الدولية المرتبطة بالعاصمة دمشق.

وبحسب تصريحات رئيس وفد المعارضة إلى أستانا، أحمد طعمة، ستركز هذه الجولة على نقطتين أساسيتين هما ملف المعتقلين وإكمال نشر نقاط المراقبة التركية في إدلب.

يذكر أن لقاء أستانا 8 كان قد تمخض عنها تشكيل لجنة عمل من أجل المخطوفين والمعتقلين ولجنة إزالة الألغام، كما تم خلاله تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي عقد في 29 — 30 كانون الثاني/يناير بمشاركة طيف واسع من ممثلي الشعب السوري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والذي كانت أبرز مخرجاتها الاتفاق على تأسيس لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة.