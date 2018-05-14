وفدا سوريا وإيران يناقشان نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب السورية

أفاد مصدر، اليوم الاثنين، أن وفد الحكومة السورية يناقش مع الوفد الإيراني نقاط المراقبة العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا.

© AFP 2018 / STANISLAV FILIPPOV مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا تجتمع اليوم في إطار مفاوضات أستانا

أستانا — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اللقاء الثنائي بدأ وسيتم التركيز خلاله على نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب".

وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الكازاخستانية، الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف.

وعقدت حتى الآن ثماني جولات من المحادثات بشأن سوريا في أستانا، حيث يستمر النزاع المسلح منذ آذار/مارس 2011 ، وكان القرار الرئيسي لهذه المفاوضات هو إنشاء مناطق خفض التصعيد، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى العنف في البلاد.

ويذكر أن لقاء "أستانا 8" كان قد تمخض عنه تشكيل لجنة عمل من أجل المخطوفين والمعتقلين ولجنة إزالة الألغام، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة طيف واسع من ممثلي الشعب السوري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والذي كانت أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة.