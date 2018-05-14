مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد لبوتين استمرار إيران بالاتفاق النووي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استمرار إيران في تنفيذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

سوتشي — سبوتنيك. وقال أوليانوف: "من المهم للغاية أن السيد آمانو أكد أن إيران حتى اليوم مستمرة في تنفيذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة".

وأضاف في سياق متصل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أكد استعداد روسيا الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الشامل بغض النظر عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.

واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأمريكي، وأكدت في الوقت عينه استمرارها بالالتزام به. كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.