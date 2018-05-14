مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد لبوتين استمرار إيران بالاتفاق النووي

سوتشي — سبوتنيك. وقال أوليانوف: "من المهم للغاية أن السيد آمانو أكد أن إيران حتى اليوم مستمرة في تنفيذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.
واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأمريكي، وأكدت في الوقت عينه استمرارها بالالتزام به. كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.
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