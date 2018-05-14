تسجيل
14:39 14 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بريطانيا الإتحاد الأوروبي

    البريطانيون يفقدون الجنسية الأوروبية والحق في العمل في مارس

    © REUTERS / Tolga Akmen/File Photo
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حصل واحد من كل عشرة بريطانيين يعملون بالمفوضية الأوروبية تقريبا على جنسية دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد، لكنهم رغم ذلك يتقبلون احتمال تقلص فرص ترقيهم.

    تريزا ماي
    © REUTERS / SCOTT HEPPELL
    بريطانيا ترفض وثيقة الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"
    وتعكس لقاءات وبيانات من الاتحاد الأوروبي توافرت لـ"رويترز" نظرة تشاؤمية للمستقبل في بروكسل تسود بين نحو 900 بريطاني يعملون في المفوضية الأوروبية بعد أن تنسحب بريطانيا فعليا من الاتحاد في مارس/آذار من العام المقبل بعد الاستفتاء الذي أجرته في يونيو/حزيران عام 2016.

    ويشير البيان كذلك إلى دور الجنسية في الترقي الوظيفي في الاتحاد الأوروبي رغم السياسة الرسمية التي تمنع التمييز على أساس جواز السفر، وقد خبر بعض البريطانيين ذلك بالفعل.

    وقال مسؤول في منتصف مراحل الترقي المهني خدم في المفوضية لأكثر من 20 عاما وحصل، مثل كثيرين غيروا جنسياتهم، الآن على جواز سفر ايرلندي "كبريطانيين انتهت حياتنا المهنية هنا بالفعل… لكن لن ينظر إلي أحد باعتباري ايرلندي إنها مجرد وسيلة تأمين في الوقت الراهن".

    جبل طارق
    YouTube / mondoview
    بريطانيا تتحاور مع إسبانيا حول انفصال جبل طارق عن الاتحاد الأوروبي
    وتعهد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية رسميا للبريطانيين في أواخر مارس/آذار بأن المفوضية لن تمارس حقها في عزلهم بعد يوم 29 مارس/آذار عام 2019 عندما يفقدون جنسية الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من مسوغات التعيين فيها.

    لكن رغم هذا التعاطف مع معاناتهم من جانب القيادة يعبر البريطانيون العاملون عن موقفهم بالتخلي عن جنسيتهم البريطانية.

    والمفاجئ أنه بالمقارنة بهذا الانخفاض، غير "أكثر قليلا من مئة" بريطاني جنسيتهم الأولى إلى جنسية دولة أخرى من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، خاصة ايرلندا التي تنحدر أصول العديد من البريطانيين منها وكذلك فرنسا.

    وتسمح بريطانيا بالجنسية المزدوجة فالذين يغيرون جنسياتهم لا يتعين عليهم التخلي عن جنسيتهم البريطانية.

    وأظهرت الأحاديث مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، أن بعض البريطانيين لديهم بالفعل جنسيتين وغيروا فقط الجنسية الأولى في سجلات المفوضية.

    وبعضهم سارع بالسعي للحصول على جنسية جديدة بعد الاستفتاء. والبعض الآخر لديه جنسية أخرى لكن لم يغيرها في السجلات بعد في حين يفكر الكثيرون أو تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على جنسية دولة أخرى.

    ومن بين الدول التي يسعون للحصول على جنسيتها بالتأكيد بلجيكا. لكنها قاومت منح الجنسية لبعض العاملين بالاتحاد الأوروبي، رغم إقامة بعضهم لعقود في بروكسل، على أساس أنهم خارج النظام الضريبي المحلي. وناشد يونكر شخصيا رئيس وزراء بلجيكا هذا الشهر لإبداء بعض التعاطف.

    لكن حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان البعض يتحدى ذلك قائلا في أحاديث خاصة أنه يجري تجاوز البريطانيين في الترقي أو حرمانهم من أعمال قد يرى رؤساؤهم انها قد تسبب تضارب ولاءات بين بروكسل ولندن.

     

    انظر أيضا:

    السفير الروسي: دول الاتحاد الأوروبي لم تتلق من بريطانيا أدلة على تورط روسيا بحادث سكريبال
    بريطانيا تتحاور مع إسبانيا حول انفصال جبل طارق عن الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يعلق على أنباء الوثيقة السرية التي تجهزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران
    بريطانيا ستعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاءات من رسوم جمركية أمريكية
    الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه غير المشروط مع بريطانيا إزاء حادث سالزبوري
    بريطانيا ترفض وثيقة الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"
    محافظ بنك إنجلترا: عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر على استثمار الشركات
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيين, بروكسل, بريطانيا, جنسية, جواز سفر, المفوضية الأوربية, وكالة سبوتنيك, الاتحاد الأوروبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    من قلب الساحة الحمراء في "عيد النصر" إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    القدس... هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك