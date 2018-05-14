مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس (بث مباشر)

بدأت مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، اليوم الإثنين، وذلك عقب قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس.

ودشنت إسرائيل أمس الأحد، الاحتفالات بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في تحرك سلط غياب معظم السفراء الأجانب عنه الضوء على مخالفته للإجماع العالمي.ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دول العالم إلى نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يسهل عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحضر مراسم الإفتتاح من الجانب الأمريكي، وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، ومساعد وزير الخارجية، جون سوليفان، وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر.

وتخيم حالة من الغضب على الفلسطينيين بمستوييهم الشعبي والرسمي في ظل رفضهم لخطوة الإدارة الأمريكية التي ستفتح اليوم سفارتها في مدينة القدس في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل السفارة تجاوزا وخرقا للقانون الدولي حسب ما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في وقت سابق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أنه قد قتل 37 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1800 آخرين، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.