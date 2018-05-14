في يوم "نقل السفارة": جنوب أفريقيا تستدعى سفيرها في إسرائيل لهذا السبب

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن جنوب أفريقيا سوف تسحب سفيرها من إسرائيل، بسبب استخدام القوة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين 14 مايو / أيار.

وذكرت الصحيفة أن جنوب أفريقيا ستسحب سفيرها من تل أبيب ردا على استخدام العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في ذات اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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وقالت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل " إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناهشن، أكد استدعاء سفير جنوب أفريقيا للتشاور، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى بريتوريا، مساء اليوم.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 55 قتيلا، وأكثر من 2700 مصابا، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن المصابين بينهم 203 أطفال، إضافة إلى 6 أطفال ضمن حصيلة القتلى.

وتتزامن الاشتباكات مع احتفال إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي جرى اليوم الاثنين، بناء على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وشاركت ممثلين عن 32 دولة احتفال إسرائيل بنقل السفارة إلى القدس، بينما غابت روسيا والدول العربية.

وحضرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وجاريد كوشنر، على رأس وفد أمريكي يضم 250 شخصية.