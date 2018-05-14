البيت الأبيض: حماس تتحمل مسؤولية مقتل فلسطنيين في غزة

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين، 14 مايو/ أيار، إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وحمل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسؤولية عن أحداث العنف الدامية التي وقعت اليوم في غزة.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم نشر اسمه، في بيان نشرته وكالة "رويترز"، أن "لا يوجد تبرير للتهور واللامبالاة اللتين أبدتهما حماس بدعوتها الناس إلى الانخراط في العنف الذي يعرضهم لمخاطر مروعة. وكما قال وزير الخارجية فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

يشار إلى أن حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة ارتفعت إلى 52 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية قوله إن عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 52، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة الكبرى" على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.