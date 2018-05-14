نقل ميلانيا ترامب إلى المستشفى

نقلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 14 مايو/ أيار الجاري، إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري القومي، وستمكث هناك حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب ما وصف بأنه حالة مرضية في الكلى.

وقالت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، في بيان، أن السيدة ترامب (48 عاما) خضعت لجراحة في الكلى، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / BRIAN SNYDER زوجة إيمانويل ماكرون تتحدث عن ميلانيا ترامب "السجينة الساحرة"

وتابعت غريشام "أن الجراحة كانت ناجحة ولم تواجه أي مضاعفات".

وأردفت: "تتطلع السيدة الأولى إلى الشفاء الكامل، حتى تتمكن من مواصلة عملها نيابة عن الأطفال في كل مكان".

ولم يصدر البيت الأبيض أية تفاصيل إضافية عن حالة ميلانيا ترامب الصحية.

وكانت ميلانيا ترامب، أطلقت الاثنين 7 مايو رسميا مبادرة طال انتظارها من جانبها، بشأن دعم الأطفال في أن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وأشارت ترامب إن حملتها التي تحمل اسم "Be Best" أو "كن أفضل"، ستركز على الأمور المتعلقة برفاهية الطفل، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية عليه، وإساءة استخدام الأطفال للمواد الأفيونية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".