نقل ميلانيا ترامب إلى المستشفى

وقالت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، في بيان، أن السيدة ترامب (48 عاما) خضعت لجراحة في الكلى، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأردفت: "تتطلع السيدة الأولى إلى الشفاء الكامل، حتى تتمكن من مواصلة عملها نيابة عن الأطفال في كل مكان".
ولم يصدر البيت الأبيض أية تفاصيل إضافية عن حالة ميلانيا ترامب الصحية.
وكانت ميلانيا ترامب، أطلقت الاثنين 7 مايو رسميا مبادرة طال انتظارها من جانبها، بشأن دعم الأطفال في أن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.
وأشارت ترامب إن حملتها التي تحمل اسم "Be Best" أو "كن أفضل"، ستركز على الأمور المتعلقة برفاهية الطفل، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية عليه، وإساءة استخدام الأطفال للمواد الأفيونية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".
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