وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: لن نتوانى عن دعم إسرائيل في الدفاع عن حدودها

طالبت الحكومة البريطانية إسرائيل بضبط النفس بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة اليوم الاثنين 14 مايو/أيار.

ونقلت رويترز عن أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية بيانا قال فيه: "مما يبعث على الأسى أن العناصر المتطرفة ربما تسعى لاستغلال هذه الاحتجاجات لأغراضها العنيفة".

وتابع أليستر:

لن نتوانى عن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن حدودها لكن إطلاق إسرائيل الذخيرة الحية بكثافة على المحتجين الفلسطينيين مقلق للغاية، ولا نزال ندعو إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس".

وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قال اليوم الاثنين إن لندن قلقة من تقارير بشأن العنف والقتل في غزة

يتبع…