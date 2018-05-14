البيت الأبيض: التصعيد في قطاع غزة لن يؤثر على خطة السلام الأمريكية

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، رادج شاخ، أن تصعيد الوضع في قطاع غزة والاشتباكات التي أسفرت عن مقتل العشرات لن تؤثر على خطة الولايات المتحدة لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي.

واشنطن — سبوتنيك. قال نائب المتحدث الرسمي خلال إيجاز صحفي: "خطة السلام ستقدم في أقرب وقت وستتوفر إمكانية لتقييمها، إلا أن أحداث اليوم، مثل افتتاح السفارة في القدس، وكذلك الكارثة جنوب إسرائيل لن تؤثر كما نعتقد على خطة السلام".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa البيت الأبيض: "حماس" تتحمل مسؤولية مقتل الفلسطنيين في غزة

هذا وشهدت منطقة قطاع غزة احتجاجات منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، مع إحياء الفلسطينيين لـ"يوم الأرض" وإطلاق ما عرف بـ "مسيرات العودة"، قتل فيها المئات من المحتجين وأصيب الآلاف.

واندلعت المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وافتتحت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، سفارتها في إسرائيل في مدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وأشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن ذلك القرار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.