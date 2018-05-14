البيت الأبيض: التصعيد في قطاع غزة لن يؤثر على خطة السلام الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. قال نائب المتحدث الرسمي خلال إيجاز صحفي: "خطة السلام ستقدم في أقرب وقت وستتوفر إمكانية لتقييمها، إلا أن أحداث اليوم، مثل افتتاح السفارة في القدس، وكذلك الكارثة جنوب إسرائيل لن تؤثر كما نعتقد على خطة السلام".
واندلعت المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وافتتحت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، سفارتها في إسرائيل في مدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وأشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن ذلك القرار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
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