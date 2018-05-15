أجهزة الأمن الأمريكية تصر على تسلم الروسي فينينك

صرح مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار، بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن محاولاتها تسلم الروسي ألكسندر فينينك، من اليونان، بناء على طلب أمريكي، وذلك فيما يتعلق بتهمة غسل أموال بقيمة ما بين 4 إلى 9 مليارات دولار من خلال بورصة العملة المشفرة.

أثينا — سبوتنيك. وقال المصدر، لوكلة "سبوتنيك": "تحاول أجهزة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية تسلمه، وتحاول تقديم صفقة لفينينك، وهي عقوبة سجن قصيرة وتعاون مقابل اعتراف بالذنب. فيننيك يعارض بشكل قاطع ".

© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN اليونان تستبعد مبادلة جنود مع تركيا

يذكر أن سلطات القانون الروسية كانت قد فتحت، يوم الجمعة الماضي، قضية جنائية بشأن ادعاءات أخصائي تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فينينك ، الذي اعتقل في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر مطلع على القضية، أن:"فينينك، كتب عدة طلبات للأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون في روسيا بشأن جرائم في مجال التكنولوجيا المالية، إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الروسية، فتحت قضية جنائية ضد شخصيات مجهولة".