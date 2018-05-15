بيان من الحرس الثوري الإيراني بشأن القدس

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالإضافة إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، عشية مناسبة يوم النكبة والذكرى الـ70 لإقامة إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري، في بيان صدر أمس الاثنين، أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "سيسرع زوال إسرائيل، وسيكون كابوسا للإسرائيليين لن ينجوا منه إلا عبر الحياة في الملاجئ"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

وتعهد البيان بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن خطوة نقل السفارة لن توفر الأمن لإسرائيل، بل ستكون بداية لموجة جديدة من مواجهة السياسات الأمريكية وداعميها في المنطقة، وبداية لاندلاع أزمات جديدة.

واستنكر الحرس الثوري قتل إسرائيل للعشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة وإصابة المئات في مسيرات العودة، متعهداً بزيادة الدعم "للشعب الفلسطيني ومقاتليه ومجاهدي انتفاضة القدس من الآن وصاعدا" و"طرد المحتلين ومعاقبة حماتهم الإقليميين والأجانب وخاصة ساسة البيت الأبيض، بما يفوق الخيال".

وشهدت منطقة قطاع غزة احتجاجات منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، مع إحياء الفلسطينيين لـ"يوم الأرض" وإطلاق ما عرف بـ "مسيرات العودة"، قتل فيها المئات من المحتجين وأصيب الآلاف. وارتفعت حصيلة الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أمس إلى 55 قتيلا، وأكثر من 2700 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل في مدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وأشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن ذلك القرار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.