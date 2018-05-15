ترامب يهرع إلى المستشفى لزيارة زوجته

وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.
وبقي ترامب في المستشفى لمدة ساعة تقريبا.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي باسم وولتر ريد.
Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)