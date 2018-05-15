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10:51 15 مايو/ أيار 2018
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    أستانا

    سياسي: أمريكا تخلت عن دعم الحل السلمي للأزمة السورية

    Sputnik
    العالم
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    أثار امتناع الولايات المتحدة – للمرة الأولى – عن المشاركة في الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا، استياء جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، حيث اعتبرت الموقف الأمريكي دليل تآمر ضد سوريا.

    مشاركون في مباحثات أستانا حول التسوية السورية
    © Sputnik . Bolat Shaikhinov
    وفد المعارضة السورية يصل لإجراء محادثات في أستانا
    سبوتنيك. وقال الدكتور فجر زيدان، الأمين العام لاتحاد القوى السورية، إن الموقف الأمريكي الآن مفهوم أكثر، فالرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يواصل مسرحيته، ويفضل أن يتعامل بوجه مكشوف في الأزمة السورية، أي الوجه الذي يعرفه عنه الجميع، وهو دعم الإرهابيين الذين يحاربون الدولة السورية.

    وأضاف زيدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار 2018، أن الولايات المتحدة الأمريكية بامتناعها عن المشاركة في مفاوضات الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" 9، فهي بهذا ترسل للمجتمع الدولي رسالة هامة، مفادها أنها تنسحب من كل سبل الحل السلمي للأزمة في سوريا.

    وتابع: "أمريكا ترفض المساهمة في حل الأزمة سياسيا وبشكل سلمي، وتتعاون مع إرهابيي "جيش الإسلام" وغيرهم، لتدبير مسرحيات كل عدة أشهر، بغرض إدانة الجيش العربي السوري بارتكاب تجاوزات أو جرائم حرب ضد السوريين، ولعل آخرها مسرحية الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ثبت لاحقا أنها ملفقة".

    الجولة التاسعة من لقاء أستانا الأجندة والنتائج المنتظرة
    ولفت زيدان إلى أن ابتعاد أمريكا عن محادثات "أستانا" لن يكون مؤثرا في عملها، لأن المجتمع في العاصمة الكازاخية، هدفهم الرئيسي هو توسيع مناطق وقف النار، والتوصل إلى تسويات سلمية تضمن وقف إراقة الدماء، لذلك فإن الوجود الأمريكي لن يكون مفيدا من الأساس، وحضورها بالأساس ليس سوى "مشاهد".

    وأكد الأمين العام لاتحاد القوى السورية، على أن المطلوب من الأمريكان الأن هو التوقف عن دعم الإرهابيين، فإذا التزموا بهذا الدور، فإن باقي الدول الفاعلة في الأزمة السورية، وهي روسيا وإيران، ستكون قادرة خلال فترة قصيرة جدا على إيجاد حل للأزمة السورية، يضمن تسوية سياسية سلمية، ويحقن دماء الجميع.

    وكان المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف قال للصحفيين، أمس الاثنين 14 مايو/ أيار 2018، إن "وفد الولايات المتحدة امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات أستانا حول سوريا".

    واعتبر ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، أن رفض واشنطن المشاركة في مفاوضات "أستانا" يعني عدم دعمها جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلميا.

    تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها الولايات المتحدة عن جلسات أستانا، بعد انضمامها إليها بصفة مراقب في فبراير 2017.وتشهد أستانا- 9 اليوم سلسلة مفاوضات ثنائية وثلاثية بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

     

    انظر أيضا:

    لافرينتيف لـ"سبوتنيك": غياب واشنطن لن يؤثر على عملية أستانا
    مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا تجتمع اليوم في إطار مفاوضات أستانا
    مصدر لـ"سبوتنيك": من المتوقع مشاركة ممثلي الولايات المتحدة في مباحثات أستانا
    الوفد الأمريكي يمتنع عن المشاركة في الجولة التاسعة من محادثات أستانا
    الجولة التاسعة من محادثات أستانا تنطلق اليوم بمشاركة جميع الأطراف
    الخارجية الكازاخية: جميع الأطراف تؤكد مشاركتها في مفاوضات "أستانا- 9" حول سوريا
    دي ميستورا يشارك في لقاء "أستانا-9" ويعول على تقدم في مسألة الأسرى
    وفد المعارضة السورية المسلحة تلقى الدعوات وسيشارك في أستانا 9
    لافروف: يجب تنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا لتطبيع الأوضاع السورية
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    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, الأزمة, السورية, إيران, محادثات, دعم, روسيا, مفاوضات أستانا, وكالة سبوتنيك, جيش الإسلام, الجيش السوري, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أستانا
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