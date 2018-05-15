رئيس الوزراء التركي: يتعين أن تعيد الدول الإسلامية النظر في علاقاتها مع إسرائيل

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رئيس الوزراء التركي: يتعين أن تعيد الدول الإسلامية النظر في علاقاتها مع إسرائيل

يتبع…