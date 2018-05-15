أيرلندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة الدموية

استدعت أيرلندا، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، السفير الإسرائيلي في دبلن، احتجاجا على مقتل 59 فلسطينيا في الأحداث التي شهدتها غزة أمس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الخارجية الأيرلندية القول إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي صباح اليوم.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما سيناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.

كما استدعت تركيا سفيريها في إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور بشأن الأحداث في قطاع غزة. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سترد تركيا على هذا بقسوة. استدعينا سفراءنا من واشنطن وتل أبيب للتشاور".