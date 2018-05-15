تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.
واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.
#عاجل | الخارجية التركية تبلغ السفير الإسرائيلي لدى أنقرة أن "عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسباً"https://t.co/kulIEbNgEW pic.twitter.com/D23jGlMZ5k— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2018
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