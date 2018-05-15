سيمونيان: تأمل أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني

أعربت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، عن أملها في أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني ضد صحفيي "ريا نوفوستي أوكرانيا"، في كييف.

موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان للصحفيين، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار: "لست سياسية، ومن الصعب بالنسبة لي أن أتكهن بما ستفعله روسيا، لكني أتمنى، أن يكون هناك رد من موسكو."

© Sputnik . Anton Denisov سفارة روسيا في أوكرانيا غاضبة لمنع وصول مواطنيها إلى مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة

وكان عناصر من جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحموا مكتب وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" في كييف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وتم اعتقال مراسل وكالة " نوفوستي أوكرانيا "، كيريل فيشينسكي.

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

كما أعلن المدير العام لمؤسسة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.

من جانبها، ذكرت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن ما حدث هو انتقام من طرف كييف على جسر القرم، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن موارد وكالة "نوفوستي" في أوكرانيا غير مرتبطة قانونيا بـ "روسيا سيغودنيا" ، ولكنها "نوفوستي أوكرانيا" شريك معلومات للوكالة.