سيمونيان: تأمل أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني

موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان للصحفيين، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار: "لست سياسية، ومن الصعب بالنسبة لي أن أتكهن بما ستفعله روسيا، لكني أتمنى، أن يكون هناك رد من موسكو."
وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.
كما أعلن المدير العام لمؤسسة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.
من جانبها، ذكرت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن ما حدث هو انتقام من طرف كييف على جسر القرم، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن موارد وكالة "نوفوستي" في أوكرانيا غير مرتبطة قانونيا بـ "روسيا سيغودنيا" ، ولكنها "نوفوستي أوكرانيا" شريك معلومات للوكالة.
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