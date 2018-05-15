لودريان: الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق.

أفادت "رويترز" أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف اليوم الوضع في الشرق الأوسط بأنه "متفجر" وانتقد الولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات أحادية الجانب في المنطقة.

© REUTERS / Mohammed Salem مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط غزة

وقال لودريان لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الثلاثاء "الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق".

وحول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أضاف لودريان: "ملتزمون بأمن إسرائيل لكن هذا المستوى من العنف غير مبرر".

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.