لودريان: الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق

أفادت "رويترز" أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف اليوم الوضع في الشرق الأوسط بأنه "متفجر" وانتقد الولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات أحادية الجانب في المنطقة.
وحول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أضاف لودريان: "ملتزمون بأمن إسرائيل لكن هذا المستوى من العنف غير مبرر".
وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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