أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 15 مايو / أيار، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني.
وشملت العقوبات بنك "البلاد" الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية، بينما تشير تقديرات، اليوم الثلاثاء، أن التخوفات من فرض عقوبات على إيران ساهمت في استقرار أسعار النفط العالمية.
وانسحبت أمريكا من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015 وساهم في رفع العقوبات الاقتصادية على طهران، مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن أن تسمح لها بتصنيع أسلحة نووية.
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