نيكي هيلي: موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل لا يصدر حكما مسبقا على محادثات السلام

أشادت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هيلي بإسرائيل، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار الجاري لتحليها بضبط النفس، في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس الفلسطينية "بالتحريض على العنف منذ سنوات وقبل وقت طويل من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا" للقدس.