ميركل تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة

هذا وجرى أمس، الاثنين، تدشين مبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة. وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقراً رئيسياً بالإضافة لمقر القنصلية.
وبموازاة حفل افتتاح السفارة، اندلعت مواجهات، تتواصل حتى الآن، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينياً وإصابة نحو 2850 آخرين. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ويشل إضراب عام وشامل مظاهر الحياة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، اليوم، حدادا على الضحايا الفلسطينيين، وإحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.
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