ميركل تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

برلين — سبوتنيك . جاء في بيان أصدره مجلس الوزراء الألماني "فيما يتعلق بالتطورات في غزة، أعربت المستشارة الألمانية عن قلقها إزاء تصاعد العنف. ألمانيا متعاطفة مع المشاكل الأمنية لإسرائيل. لا يجب إساءة استخدام الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي لإثارة الاضطرابات".

هذا وجرى أمس، الاثنين، تدشين مبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة. وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقراً رئيسياً بالإضافة لمقر القنصلية.

وبموازاة حفل افتتاح السفارة، اندلعت مواجهات، تتواصل حتى الآن، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينياً وإصابة نحو 2850 آخرين. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويشل إضراب عام وشامل مظاهر الحياة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، اليوم، حدادا على الضحايا الفلسطينيين، وإحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.