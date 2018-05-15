إسرائيل تطرد القنصل العام التركي من القدس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أنها أبلغت القنصل التركي في القدس بالعودة إلى بلاده للتشاور لبعض الوقت، ردا على قرار تركيا اليوم بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.