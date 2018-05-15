بيونغ يانغ تعلن إلغاء القمة المرتقبة مع سيئول

اتخذت كوريا الشمالية قرارا بإلغاء القمة بين الكوريتين التي كان من المخطط عقدها يوم غد 16 أيار/ مايو.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة "يونهاب" سبب هذا القرار هو مناورات أمريكية — كورية جنوبية مشتركة.

© REUTERS / KCNA كوريا الشمالية تعلن موعد بدء إجراءات تفكيك موقع نووي

هذا ووافقت كوريا الجنوبية، في وقت سابق على الاقتراح المقدم من جارتها الشمالية، بشأن اجتماع رفيع المستوى في 19 أيار/ مايو، في نفس مكان نقطة التفاوض على الحدود بين البلدين.

هذا وكانت قد عقدت في 27 نيسان/ أبريل المنصرم، قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم يونغ أون، ومون جيه إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.

وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.