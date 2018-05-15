بيونغ يانغ تعلن إلغاء القمة المرتقبة مع سيئول

موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة "يونهاب" سبب هذا القرار هو مناورات أمريكية — كورية جنوبية مشتركة.
هذا وكانت قد عقدت في 27 نيسان/ أبريل المنصرم، قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم يونغ أون، ومون جيه إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.
وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)