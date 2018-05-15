واشنطن: لم نتلق إخطارات من كوريا الشمالية حول إلغاء قمة ترامب وكيم يونغ أون

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا من كوريا الشمالية حول إلغاء القمة الأمريكية - الكورية الشمالية.

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واشنطن — سبوتنيك . وقالت ناورت خلال إيجاز صحفي: "لا توجد لدينا أية معلومات حول ذلك [إلغاء القمة] نحن لم نتلق أية إخطارات رسمية أو غير رسمية حول ذلك. وسنواصل المضي قدما والتخطيط لعقد لقاء بين ترامب وكيم يونغ أون".

هذا وكان كيم يونغ أون، وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، أواخر نيسان/ أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونغوم الحدودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحضيرات جارية لعقد قمة تجمعه ويونغ أون. وكشف مؤخرا أن اللقاء سيعقد في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو المقبل.