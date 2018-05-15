أردوغان لنتنياهو: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين

تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب أردوغان على حسابه على "تويتر"، "تذكير لنتنياهو: حماس ليست منظمة إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين".

وأضاف، "إنها حركة مقاومة تدافع عن الوطن الفلسطيني ضد قوة محتلة".

وتابع، "العالم يتضامن مع شعب فلسطين ضد مضطهديهم".

Reminder to Netanyahu:



Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists.



It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power.



The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018

وفي وقت سابق كتب نتنياهو، على حسابه على "تويتر"، أن "أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس وملم بالإرهاب وبارتكاب المجازر".

وأضاف "أنصحه بعدم تقديم الدروس الأخلاقية لنا".

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018

كما طالبت وزارة الخارجية التركية، السفير الإسرائيلي في أنقرة، بمغادرة البلاد "لبعض الوقت".

وكانت الولايات المتحدة افتتحت سفارتها في القدس، أمس الإثنين، وصاحب ذلك احتجاجات في قطاع غزة، قوبلت برد فعل عنيف من قبل القوات الإسرائيلية، حيث سقط 60 قتيلا، ونحو 2800 جريح، حسب وزارة الصحة في غزة.

وسحبت تركيا سفيريها من تل أبيب وواشنطن، احتجاجا على ذلك، وأعلنت الحداد لمدة 3 أيام.