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23:18 15 مايو/ أيار 2018
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    ملعب قازان-أرينا في قازان

    حكومة تترستان تتوقع أكثر من 200 ألف ضيف في نهائيات كأس العالم

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    العالم
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    أعلن رئيس اللجنة الحكومية للسياحة في جمهورية تترستان، سيرغي إيفانوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع قدوم أكثر من 200 ألف زائر، من مختلف أنحاء العالم خلال كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 .

    قازان — سبوتنيك. وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي: "نحن في انتظار عدد كبير من الضيوف في المباريات الست التي ستجري في قازان [عاصمة تترستان]. ووفقا لتقديراتنا الأولية، نتوقع خلال هذه الفترة، حضور أكثر من 200 ألف سائح وزائر، وهذا العدد يشمل روسيا، والدول التي ستلعب منتخباتها على أرضنا."

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    وأشار إيفانوف إلى أنه تم القيام بعمل كبير لتحسين البنية التحتية لضمان راحة السياح. وإدخال اللغة الإنجليزية إلى معالم المرافق الأساسية والمتاحف وعلامات الطرق المؤدية إلى الملاعب.

    وأردف إيفانوف، قائلا: "في السنوات الثلاث الماضية، قمنا بإعداد مشرفين سياحيين ينطقون باللغات الأجنبية وحتى الآن، لدينا أكثر من 150 مشرفاً سياحياً باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية والصينية والفارسية والإسبانية والإيطالية والكورية والتركية والعربية".

    وأعرب رئيس لجنة السياحة الحكومية في تترستان عن أمله، بأن "يختار الزوار تلك اللغة التي يشعرون براحة في التعامل من خلالها، لدى حجزهم لرحلة سياحية للتعرف على معالم الجمهورية".

    هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018،  في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، هي سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.    

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم 2018, الحكومة الروسية, روسيا
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