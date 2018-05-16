خيانة داخل البيت الأبيض... ترامب يتوعد أفراد ضمن فريق عمله

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا شديد اللهجة لبعض المسؤولين من ضمن فريقه، متهما إياهم بالتورط في تسريبات من داخل البيت الأبيض تصل للإعلام.

وكتب ترامب في تغريدة "التسريبات المزعومة من البيت الأبيض هي مجرد تضخيم مبالغ به من قبل الإعلام الكاذب، لجعلنا نبدو في أسوأ صورة ممكنة".

وأضاف: "ومع ذلك، المسؤولون عن التسريبات خونة وجبناء، وسنعرف من هم".

The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

وكانت تقارير صحفية إعلامية أمريكية قد زعمت أن كيلي سادلر عضوة فريق الإعلام في البيت الأبيض، قللت من معارضة جون ماكين لتثبيت مرشحة ترامب في رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لأنه —أي ماكين- "سيموت بأي حال".

ورفض البيت الابيض تقديم اعتذار عن تصريح سادلر، مكتفيا بقول إنه تم التعامل مع الأمر داخليا.