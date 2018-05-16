ظريف: إيران على الطريق الصحيح

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن المفاوضات التي عقدت في بروكسل يوم الثلاثاء، مع الاتحاد الأوروبي و"الثلاثية الأوروبية" كانت "بداية جيدة"، لكن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تظهر، ما يمكن تنفيذه لكي تحصل طهران على ضمانات للدعم، في إطار التدابير الاقتصادية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

بروكسل- سبوتنيك. وقال ظريف عقب المحادثات، للصحفيين: "لقد بدأنا هذه العملية، ونحن على الطريق الصحيح، خلال الأسابيع القليلة المقبلة سوف تظهر ماذا يمكن أن ننفذ".

ووفقا له، فإن هذه "بداية جيدة"، لكن " ينبغي أن تحصل إيران على ضماناتها" في إطار إجراءات دعم الاتفاقية.

© AP Photo / Iranian Presidency Office خبير: هكذا تدير إيران أزمة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

وأضاف ظريف: "دعونا نرى كيف يمكننا المضي قدما، فنحن الآن في بداية العملية".

هذا وكان قد التقى في بروكسل، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع كل من وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، والمملكة المتحدة بوريس جونسون، لمناقشة الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 آذار/مايو الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأمريكي، وأكدت في الوقت نفسه استمرارها بالالتزام به. كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.