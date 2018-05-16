كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم-ترامب

وذكرت يونهاب، أن بيونغ يانغ ألغت أيضا محادثات رفيعة مع سيؤول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".
وتابعت أنّ "هناك حدودا لحجم النوايا الحسنة والفرص التي بوسعنا تقديمها".
وأضافت أنّ المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة غزو واستفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.
كما وصفت المناورات العسكرية بأنها "تحد صارخ لإعلان بانمونجون" بين زعيمي الكوريتين مشيرة لحدوثها حتى "قبل أن يجف الحبر الذي كتب به الإعلان".
وبدأت المناورات الجوية "ماكس ثاندر" في 11 أيار/مايو وتستمر أسبوعين، ومن المفترض أن تشارك فيها حوالى100 طائرة، بحسب "فرانس برس".
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "ماكس ثاندر هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".
وحث كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على العودة سريعا إلى المحادثات.
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