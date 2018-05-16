دبلوماسي: بيونغ يانغ ليست مهتمة بالحوار إذا كانت واشنطن لا تريد تحسين العلاقات

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "ريونهاب" بيان نائب الوزير: "إذا كانت إدارة ترامب ستدخل في المحادثات الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مع مصلحة صادقة لتحسين العلاقات الأمريكية- الكورية، سيكون من قبلنا رد إيجابي".
ووفقا لكيم كي غوان: "لكن إذا سمعت كوريا الشمالية مطالب أحادية الجانب فقط حول نزع السلاح النووي، ففي بيونغ يانغ لن يكون هناك اهتمام لمثل هذا الحوار".
وأضاف نائب الوزير: "لن يبقى لدينا سوى أن نعيد النظر في مسألة هل نوافق على محادثات القمة المقبلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".
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