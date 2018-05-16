دبلوماسي: بيونغ يانغ ليست مهتمة بالحوار إذا كانت واشنطن لا تريد تحسين العلاقات

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية في كوريا الشمالية كيم كي غوان، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ سوف تجري محادثات مع الولايات المتحدة على أعلى مستوى، فقط في حالة، إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهتم ليس فقط في تسوية القضية النووية، ولكن أيضا لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "ريونهاب" بيان نائب الوزير: "إذا كانت إدارة ترامب ستدخل في المحادثات الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مع مصلحة صادقة لتحسين العلاقات الأمريكية- الكورية، سيكون من قبلنا رد إيجابي".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON بيونغ يانغ تحذر واشنطن وسيئول من إجراء مناورات عسكرية

ووفقا لكيم كي غوان: "لكن إذا سمعت كوريا الشمالية مطالب أحادية الجانب فقط حول نزع السلاح النووي، ففي بيونغ يانغ لن يكون هناك اهتمام لمثل هذا الحوار".

وأضاف نائب الوزير: "لن يبقى لدينا سوى أن نعيد النظر في مسألة هل نوافق على محادثات القمة المقبلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".