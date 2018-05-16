بور إبراهيمي: هناك فرصة أمام روسيا وإيران للوقوف بوجه العقوبات الأميركية

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي، اليوم الأربعاء، وجود فرصة أمام إيران وروسيا لخلق مسار اقتصادي مشترك في مواجهة العقوبات الأميركية .

موسكو — سبوتنيك. وقال بور إبراهيمي الذي يزور موسكو حاليا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذه فرصة لنقوم بخلق مسار اقتصادي مشترك لمواجهة العقوبات الأميركية، نحن لدينا نظرة ضمن مخططاتنا، أن نستفيد من إمكانيات روسيا، خاصة في مجال النفط والطاقة والاستثمار".

وأضاف بور إبراهيمي: "نحن و روسيا نعيش في وحدة حال، نحن نتعرض لعقوبات أميركية وهم أيضا يتعرضون لعقوبات أميركية، وهذه فرصة لنا وللروس، ويمكننا التعاون في كل المجالات".

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: "في حال ذهبت شركة توتال تحل محلها شركة روسية، هذه الأمور وغيرها، يمكن بحثها مع الروس".

وأكد بور إبراهيمي أن "التعاون مع روسيا وتبادل وجهات النظر متواصلة قبل الاتفاق النووي وخلاله وبعده".

وأضاف: "نحن وضعنا برنامج كامل ومتكامل للمرحلة المقبلة منذ مدة خاصة أننا كنا متوقعين أن أميركا ستخرج".

ووصل وفد من اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، يوم أول أمس الاثنين، والتقى أعضاء الوفد بنظرائهم في مجلس الدوما الروسي، كما التقوا يوم أمس الثلاثاء، باللجنة الاقتصادية في الاتحاد الفدرالي الروسي وبحثوا خلال لقاءاتهم على مدى اليومين الماضيين فرص توسيع التعاون بين البلدين، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، يوم 8 آذار/مايو الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.