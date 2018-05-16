غواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس، اليوم الأربعاء 16 مايو/أيار، بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة.

© Sputnik . Boshra Al-Futiani الجامعة العربية تطالب غواتيمالا بالتراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس

وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة في مجمع إداري بالقدس الغربية، وذلك وفقا لرويترز.

وكان وزير شؤون القدس والتراث الحضاري والبيئة الإسرائيلي زيئيف ألكين أعلن، أمس الثلاثاء، أن غواتيمالا ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس في 16 أيار/ مايو، وستكون بذلك الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك ثلاث دول تبحث مسألة نقل سفاراتها إلى القدس، وهي هندوراس، رومانيا والتشيك.

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.